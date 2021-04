Die Grey's Anatomy-Fans durften sich erneut über zwei Mega-Comebacks freuen! Die 17. Staffel der Kultserie flimmert momentan in den USA über die Bildschirme. Dabei konnten sich die Zuschauer bereits über mehrere Wiedersehen mit ihren Lieblingen freuen: In der aktuellen Folge kehrten nun auch Chyler Leigh (38) alias Dr. Lexie Grey und Eric Dane (48) in seiner Rolle des Dr. Mark Sloan zurück. Wie jetzt bekannt wurde, konnte das Revival allerdings nur unter besonderen Umständen stattfinden: Chyler selbst war gar nicht am Set!

"Chyler war in Vancouver [bei den Dreharbeiten zu 'Supergirl', Anm. d. Red.]. Also mussten wir ein wenig zaubern", erklärte Eric aka McSexy im Interview mit The Hollywood Reporter. Die 38-Jährige hätte zwar von Kanada problemlos in die USA einfliegen können, aber sie hätte aufgrund der aktuellen Lage Schwierigkeiten bei der Ausreise gehabt. Deshalb sei mit Greenscreens gearbeitet worden. Er selbst hingegen habe mit der Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (51), die die Protagonistin Meredith Grey verkörpert, in Malibu gefilmt.

Auch wenn der Euphoria-Darsteller seit 2012 nicht mehr an der beliebten Arztserie mitgewirkt hatte, stehe er dennoch in Kontakt mit einigen Schauspielkollegen. "Ellen und ich treffen uns hin und wieder, Justin Chambers (50) und ich sehen uns auch ab und zu", offenbarte er. Nach all den Jahren scheinen sich die Darsteller jedenfalls auch heute noch prächtig zu verstehen: "Es ist einfach so, dass alles irgendwie passt."

Chyler Leigh, US-amerikanische Schauspielerin

Eric Dane in "Grey's Anatomy"

Eric Dane und Ellen Pompeo

