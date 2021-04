Wie hat Collien Ulmen-Fernandes (39) sich auf dem Traumschiff geschlagen? Ostermontag gab die Schauspielerin und Moderatorin ihr Debüt in der beliebten ZDF-Reihe – und stach als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 39) und Co. in See! Somit tritt sie ab sofort in die großen Fußstapfen von Dr. Wolf Sander (Nick Wilder, 68), der das Traumschiff-Team nach zehn gemeinsamen Jahren verlassen hat. Doch war Collien in ihrer neuen Rolle überzeugend?

Was den meisten wohl als erstes ins Auge gesprungen ist: Die schicke weiße Uniform der Schiffsärztin steht der Frau von Christian Ulmen (45) hervorragend! Auch sonst schien Collien sich in der Rolle der Powerfrau pudelwohl zu fühlen. Aber was sagen die Fans? Auf ihrem Instagram-Kanal erntete sie bereits zahlreiche Komplimente für ihre Darstellung von Dr. Delgado: "Wow, ich hab dir die Ärztin echt abgekauft! Das passt so gut zu dir", schwärmte einer von vielen Fans.

Auf Twitter hingegen äußerten sich während der Sendung auch einige kritische Stimmen. "Die Frau Doktor wird nächste Folge hoffentlich wieder ausgetauscht?", stichelte ein Zuschauer. "Also, ich dachte, die Ulmen würde besser schauspielern", bemängelte ein weiterer. Was sagt ihr: Ist Collien eine überzeugende Traumschiff-Ärztin? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin

© ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Marlon Boess in "Das Traumschiff"

© ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Marlon Boess und Otis Whigham in "Das Traumschiff"

