Eine Überraschung für die Zuschauer und auch für die Kandidatinnen! Bei Germany's next Topmodel wissen die Teilnehmerinnen nie, welche Szenen es am Ende in die Ausstrahlung schaffen. Für eine dreistündige TV-Folge drehen die Mädchen meistens etwa eine Woche. Während die Nachwuchs-Models bei den Shootings und Challenges natürlich genau wissen, was aufgenommen wird, tappen sie bei einer Sache jedoch völlig im Dunkeln: den Interviews ihrer Mitstreiterinnen. Die Girls wissen nie darüber Bescheid, was ihre Kontrahentin womöglich im Einzelgespräch über sie gesagt hat – das erfahren sie, genau wie der Zuschauer, erst am Ausstrahlungstag. Vor allem für Soulin Omar bietet das nun einige Überraschungen!

GNTM-Fans dürften längst mitbekommen haben, dass die gebürtige Syrerin und Mit-Kandidatin Linda Braunberger (20) sich nicht sonderlich gut verstehen. Tatsächlich erklärt Soulin nun aber auf Instagram, dass sie lediglich eine einzige Auseinandersetzung mit der Brünetten hatte. Lindas bissige Kommentare über sie in den Interviews sieht Soulin erst jetzt! "Ich bin genauso überrascht wie ihr, was in den Interviews gesagt wird. Wir wissen nicht gegenseitig, was dort gesagt wird, das ist streng geheim."

Soulin erklärt ihren Followern: "Linda hat das, was sie in den Interviews gesagt hat, nie direkt in mein Gesicht gesagt." Es habe natürlich ein paar Reibereien gegeben, aber nicht in dem Maß, in dem man es nun im Fernsehen sehe. Das dürfte der Hamburgerin in Zukunft erspart bleiben – immerhin verließ Linda die Show vergangene Woche freiwillig.

Instagram / lindaviolet Linda, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / soulin.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Soulin

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

