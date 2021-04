Linda Braunbergers Traum, Germany's next Topmodel 2021 zu werden, ist in der vergangenen Folge unvermittelt geplatzt! Weil die 20-Jährige sich aufgrund ihrer Höhenangst nicht getraut hat, ein Shooting rund 125 Meter über Berlin zu absolvieren, schmiss Modelmama Heidi Klum (47) sie kurzerhand raus! Ein großer Schock für viele: Schließlich gehörte die hübsche Brünette lange zu den Favoritinnen. Aber sie galt auch als absolute Staffelzicke... Soulin Omar war daher sicherlich heilfroh, als ihre Erzrivalin Linda rausgekickt wurde, oder?

Regelmäßig hatte Linda heftig gegen die gebürtige Syrerin ausgeteilt – mal, weil sie "zu laut" war, und mal, weil sie einfach "genervt" haben. Trotzdem zeigt Soulin im Promiflash-Interview überraschend viel Anteilnahme am Rausschmiss ihrer Kontrahentin: "Linda hatte auch den Traum, genau wie alle anderen Kandidatinnen 'Germany's next Topmodel 2021' zu werden und es tut mir leid für sie, dass sie sich jetzt diesen Traum nicht mehr erfüllen kann", betont die Abiturientin.

Auch viele Fans haben einfach nur Mitleid mit Linda! "So unfair irgendwie. Wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Man kann seine Höhenangst nicht in einer Stunde einfach komplett überwinden oder unterdrücken", zeigte sich ein GNTM-Zuschauer via Twitter empört. Andere wiederum geben Heidi recht: keine Leistung, kein Foto...

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Instagram / itssoulin Soulin Omar, 2020

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

