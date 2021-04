Auf Madonnas (62) Social-Media-Kanälen geht es aktuell besonders sexy zu! Dass die supererfolgreiche Sängerin kein Problem mit Freizügigkeit hat, ist längst kein Geheimnis mehr – das sieht man auch immer wieder in ihren Musikvideos. Auch privat ist die 62-Jährige kein Kind von Traurigkeit: Erst vor ein paar Tagen hatte sie ein Video veröffentlicht, das sie beim Herumzüngeln mit ihrem Toyboy zeigt. Ihr neustes Posting dürfte Madonnas Fans jetzt ebenfalls mächtig einheizen...

Via Instagram teilte die "Like a Virgin"-Interpretin zwei megaheiße Selfies: Madonna ist hier dramatisch geschminkt, über und über mit Ketten behängt – und eindeutig oben ohne! Ihre Brustwarzen verbirgt sie jedoch geschickt unter ihrer blonden Wallemähne. Das Gesamtbild wird durch ihren lasziven Gesichtsausdruck abgerundet. In der Bildunterschrift schreibt die Grammy-Preisträgerin kryptisch: "Warum muss ich immer alles erklären?"

Gut möglich, dass diese verführerische Aufmachung später auch ihrem rund 30 Jahre jüngeren Freund Ahlamalik Williams zugutekam! Madonna und der Profitänzer, der auch schon auf einigen ihrer Konzerte aufgetreten ist, haben sich auf einer Tour kennengelernt – und sollen sich bereits seit über zwei Jahren daten.

Instagram / madonna Madonna, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Madonna im Metropolitan Museum of Art in New York, 2017

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Freund Ahlamalik Williams

