Ups, verrät diese Seite etwa den Namen von Lauren Goodgers (34) Baby? Anfang des Jahres verkündete die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin, dass sie und ihr Partner Charles Drury ihren ersten Nachwuchs erwarten. Es wird ein Mädchen. Regelmäßig hält Lauren ihre Fans über wichtige Etappen ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Doch hat sie jetzt etwa ungewollt zu viel preisgegeben und mit ihrem Social-Media-Verhalten versehentlich den Namen ihres Mini-Mes verraten?

Das glauben zumindest aufmerksame Fans der Reality-TV-Bekanntheit. Der Grund: Die werdenden Eltern folgen einem Instagram-Account mit dem Titel Laulieclothing und dieser folgt genau zwei Usern – Lauren und Charly. Einige Follower glauben nicht, dass es sich dabei einfach nur um eine neue Kleidermarke des Paares handelt, die bald gelauncht wird. Sie vermuten, seine Tochter könnte Laulie heißen – eine Mischung aus den Namen der werdenden Eltern.

Ob was an den Spekulationen dran ist? Die 34-Jährige hatte ihrer Community in einem Q&A kürzlich verraten, dass der Name noch nicht feststehe, aber außergewöhnlich sein soll: "Die Babynamen, die ich im Kopf habe, sind etwas Originelles. Es sind Namen, die ich mir ausgedacht habe", gab sie preis.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Februar 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrem Partner Charles Drury im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / laurengoodger "The Only Way Is Essex"-Star Lauren Goodger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de