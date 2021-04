Heute hieß es wieder einmal "Joko & Klaas gegen ProSieben" – doch wer konnte diesmal das Duell für sich gewinnen? In der vergangenen Woche nahmen Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) den Sieg mit nach Hause und gewannen am darauffolgenden Tag 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben. Diese Aufmerksamkeit nutzten sie, um eine Pflege-Doku bis spät in die Nacht zu zeigen. Bekommen Joko und Klaas nun die Möglichkeit, ihre tolle Aktion zu wiederholen?

Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Das Chaos-Duo konnte sich in sechs Challenges insgesamt nur drei Vorteile erspielen. Unter anderem mussten sie sich gegen Janin Ullmann (39), Viviane Geppert (29), Axel Stein (39), Paul Janke (39), Matthias Opdenhövel (50) und Jan Delay (44) durchsetzen. Im großen Finale standen ihnen noch zehn kleinere Aufgabe bevor, an denen sie allerdings kläglich scheiterten: Joko und Klaas verlieren gegen ihren Chef.

Wie immer konnten die Entertainer 15 Minuten Sendezeit gewinnen. Doch was blüht ihnen jetzt nach ihrer Niederlage? Joko und Klaas müssen am kommenden Donnerstag das Star-Magazin "red." moderieren und nehmen damit Annemarie Carpendale (43) für einen Abend ihren Job ab.

ProSieben / Stefan Gregorowius Janin Ullmann und Viviane Geppert

ProSieben / Stefan Gregorowius Klaas und Joko bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

