Ellie Goulding (34) gibt nun einen ehrlichen Einblick, wie es für sie wirklich ist, eine werdende Mama zu sein. Die Sängerin überraschte ihre Fans Ende Februar mit der Nachricht: Sie erwartet ihr erstes Kind! Das enthüllte die "Anything Could Happen"-Interpretin allerdings erst, als sie schon in der 30. Woche war. Seitdem verriet sie nicht viel mehr über ihre Schwangerschaft. Umso besonderer ist nun dieser Fotovergleich von der schwangeren Blondine.

"Instagram vs. Realität", betitelte Ellie die beiden Bilder von sich, die sie auf ihrem Instagram-Account postete. Das Besondere an den zwei Aufnahmen – wie die Bildunterschrift schon andeutet – ist: Auf Foto Nummer eins ist die Chartstürmerin von Kopf bis Fuß gestylt und ihr Babybauch ist perfekt in Szene gesetzt. Der zweite Schnappschuss hingegen ist wesentlich natürlicher und zeigt die "Love Me Like You Do"-Hitmacherin wie sie ungeschminkt auf der Couch faulenzt.

Und wie finden ihre Follower die Bilder? Sie lieben Ellie auf beiden Aufnahmen und schreiben ihr das auch genauso in die Kommentarspalte ihres Beitrags. "Du siehst so oder so fantastisch aus – egal ob mit Make-up und Hammerkleid oder ohne" oder "Um ehrlich zu sein, ich erkenne keinen großen Unterschied. Du siehst in beiden wunderschön aus", schwärmen nur zwei Nutzer.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding während ihrer Schwangerschaft, März 2021

Instagram / elliegoulding Sängerin Ellie Goulding

Getty Images Ellie Goulding auf der The Summer Party in London im Juni 2019

