Heidi Klums (47) Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands ist derzeit wieder in vollem Gange. Zum 16. Mal ist die Modelmama im Moment als Chef-Jurorin bei Germany's next Topmodel voll in ihrem Element. Bedeutet: Stolze 15 Mal wurde die Wahlamerikanerin schon fündig. Von Lena Gercke (33) über Stefanie Giesinger (24) bis hin zu Jacky Wruck (22) – sie alle sind den Zuschauern ein Begriff. Aber welche Staffel-Siegerin haben die Fans eigentlich am meisten ins Herz geschlossen?

Lena Gercke gewann die allererste Staffel und ging damit für immer in die Fernsehgeschichte ein. Ein Jahr später – also 2007 – konnte Barbara Meier (34) die Jury von sich überzeugen. Die rothaarige Schönheit wurde 2008 von der damals erst 16-jährigen Jennifer Hof (29) abgelöst. Sara Nuru (31) ging als stolze Siegerin der vierten Staffel hervor, während Alisar Ailabouni (32) Season Nummer fünf für sich entschied. Im Jahr darauf gewann Jana Beller (30), die später aber nie als Siegerin der Show in die Öffentlichkeit trat. Ganz anders als Luisa Hartema (26), die 2012 gewann und auch heute noch erfolgreich modelt.

2013 begeisterte Lovelyn Enebechi (24) Jury und Publikum – es reichte für den ersten Platz! Ähnlich sah es ein Jahr später bei Stefanie Giesinger aus. Das zehnte Jubiläum von GNTM feierte Vanessa Fuchs (25) mit ihrem Triumph im Jahr 2015. Die darauffolgende elfte Staffel entschied Kim Hnizdo (24) für sich.

Céline Bethmann (22) setzte sich 2017 gegen all ihre Konkurrentinnen durch und Toni Dreher-Adenuga (21) tat es ihr 2018 gleich. Die darauffolgende 14. Staffel gewann Simone Kowalski (23) und die derzeit noch immer amtierende Siegerin der 15. Episodenreihe ist Jacky Wruck.

