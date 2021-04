Was hat sich Paris Hilton (40) denn bei ihrem neuen Song gedacht? Eigentlich überzeugt die US-amerikanische Hotelerbin ihre Fans seit Jahren mit den unterschiedlichsten Projekten: Die Kultblondine stellte nicht nur bereits ihr schauspielerisches Talent unter Beweis, sondern begeisterte ihre Community auch mit Hits wie "Stars Are Blind". Jetzt kündigte die Beauty ein neues Lied an – und das wirft so einige Fragen auf: In ihrem neuen Song "Pickle" singt Paris über Gewürzgurken...

Auf Instagram teilte Paris jetzt sogar einen ersten Ausschnitt aus dem Musikvideo zur Single "Pickle" – zu deutsch Gewürzgurke – und in dem Clip ist der Songtitel Programm! Das grüne Gemüse wird nicht nur immer wieder in Gedankenblasen eingeblendet, eine Tänzerin trinkt sogar Gurkenwasser aus einem großen Einmachglas. Passend dazu singt Paris übersetzt: "Du bist die Gewürzgurke auf meinem Sandwich, ich will dich aufessen."

Paris' Fans nahmen den neuen Track ihres Idols bislang aber nicht so richtig für voll. Auf der Fotoplattform konnten einige Supporter ihren Augen kaum trauen. "Ist das etwa ein Aprilscherz?" oder auch "Ich hoffe, das ist nur ein Scherz", kommentierten beispielsweise zwei User. Es handelt sich aber keinesfalls um Schabernack, denn Paris neuer Track wurde inzwischen bereits veröffentlicht.

Paris Hilton im Oktober 2020

Paris Hilton, It-Girl

Paris Hilton, Unternehmerin

