Liebes-Comeback bei Lily-Rose Depp (21) und Timothée Chalamet! Die Tochter von Johnny Depp (57) und der "Interstellar"-Darsteller waren knapp ein Jahr zusammen, bevor sie im Frühjahr 2020 entschieden, getrennte Wege zu gehen. Vor einigen Tagen hielt sich das einstige Liebespaar in der gleichen Gegend in New York auf. Damit brachten die Schauspieler die Gerüchteküche rund um eine Reunion zum Brodeln. Ein Insider klärt nun über deren Beziehungsstatus auf: Lily und Timothée sollen tatsächlich wieder zusammen sein!

Gegenüber InTouch Insiders sollen die Turteltauben schon seit Januar erneut liiert sein. "Ihre Beziehung läuft sehr gut. Sie halten ihre Liebe aus der Öffentlichkeit heraus. Es funktioniert besser für sie", führte der Promi-Experte weiter an. Ihre kurze Trennung habe ihnen wohl gutgetan. Dabei sollen Lily und Timothée gemerkt haben, was sie tatsächlich aneinander hatten. "Ihre Bindung ist stärker denn je", will die anonyme Quelle wissen.

Die zwei Hollywood-Sternchen lernten sich am Set des Netflix-Films "The King" kennen und lieben. Daraufhin wurden die zwei immer wieder von Paparazzi beim Turteln erwischt. Für die Knutsch-Fotos schämte sich Timothée im Nachhinein sehr – gestand er im Interview mit GQ.

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Getty Images Lily-Rose Depp und Timothée Chalamet bei den Filmfestspielen in Venedig

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

