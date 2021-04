Chase Stokes (28) und Madelyn Cline (23) sind das Traumpaar schlechthin. Die beiden Schauspieler lernten sich während der Dreharbeiten zu "Outer Banks" kennen. In der Netflix-Serie dreht sich alles um eine Teenager-Gruppe, die auf eine legendäre Schatzsuche geht. Chase und Madelyn spielen in der Show ein Paar – und gaben kurz nach der Ausstrahlung bekannt, dass sie auch im echten Leben zusammen sind. Jetzt feiert das "Outer Banks"-Pärchen bereits sein einjähriges Jubiläum.

Auf Instagram postete der 28-Jährige ein Foto seiner Liebsten, auf dem sie lässig und unbeschwert durch die Straßen schlendert. Zu der Aufnahme schrieb Chase: "365 Tage mit dir" und untermauerte seine Gefühle zu Madelyn mit einem roten Herz-Emoji. Auch seine Freundin veröffentlichte zu diesem besonderen Anlass ein ähnliches Bild von Chase. "Danke, dass du mir geholfen hast, ein ganzes Jahr lang den Überblick über meine Sachen zu behalten. Ich verehre dich", betitelte sie den Beitrag.

Die beiden dürften selbst dafür gesorgt haben, dass es bei ihnen am Set ordentlich gefunkt hat. Sie setzten sich mit den Produzenten zusammen, da sie die Liebesgeschichte so echt wie nur möglich rüberbringen wollten und brachten persönliche Dinge mit ins Drehbuch ein. "Wir hatten eine großartige Chemie, sodass wir alle von Anfang an diese Freundschaft hatten. Darauf aufzubauen und es auf die Leinwand zu projizieren, fühlte sich sehr, sehr real an", erklärte Madelyn damals gegenüber der Zeitschrift Seventeen.

Anzeige

Instagram / hichasestokes Madelyn Cline und Chase Stokes im September 2020

Anzeige

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Madelyn Cline

Anzeige

Instagram / hichasestokes "Outer Banks"-Stars Chase Stokes und Madelyn Cline

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de