Rihanna (33) und A$AP Rocky (32) können einfach nicht ohne einander. Seit Monaten sind sich die Fans bereits sicher: Bei den beiden Musikern wurde aus Freundschaft Liebe! Nicht nur, weil die "Umbrella"-Interpretin und der Rapper die vergangenen Weihnachtsfeiertage zusammen verbracht haben, sie werden auch immer wieder zusammen gesichtet. Ob die zwei ihre Beziehung bald offiziell machen? Jetzt wurden Rihanna und A$AP Rocky erneut bei einem romantischen Treffen erwischt.

Am vergangenen Montag fotografierten Paparazzi die Unternehmerin und den 32-Jährigen in einem schicken Restaurant namens Carbone in New York City. Die beiden verließen die Location zwar getrennt, schienen nach ihrem Dinner-Date am späten Abend aber in bester Stimmung zu sein. Rihanna trug einen Oversize-Mantel mit einem großen grünen "R" auf der linken Seite. "R" für Rocky?

Offenbar meinen es die Turteltauben richtig ernst. Angeblich soll der Sänger schon die Familie seiner Liebsten kennengelernt haben, als die beiden gemeinsam Urlaub auf Barbados machten – RiRis Heimat. "Sie sind alle sehr aufrichtige und bescheidene Menschen, also spielt die Tatsache, dass Rocky nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, zu seinen Gunsten", verriet ein Insider Hollywood Life über das Aufeinandertreffen.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rapper A$AP Rocky

Getty Images Rihanna im November 2019

