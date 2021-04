Cathy Hummels (33) zeigt, was sie hat! Die Influencerin ist momentan in Thailand. Denn dort finden die Dreharbeiten der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars statt, die sie moderiert. Trotz der Arbeit scheint sie die Zeit auf der paradiesischen Insel Phuket in vollen Zügen zu genießen – das verdeutlichte die Beauty bereits mit sommerlichen Schnappschüssen im Netz. Nun entzückte sie ihre Community erneut mit einem heißen Pic: Denn Cathy präsentierte einmal mehr ihren Hammer-Body!

Via Instagram teilte die Mutter eines kleinen Sohnes nun das Bild, welches ihre tolle Figur zur Schau stellt. So posierte Cathy entspannt auf einer Couch in einem weißen Crop-Top. Das kurze Kleidungsstück setzt ihren durchtrainierten Bauch perfekt in Szene. Den Look rundete sie mit einem bunten Haarband und einer Retro-Sonnenbrille ab. Statt wie gewohnt in die Kamera zu strahlen, schaute sie dieses Mal lasziv in die Linse – und ihre Fans zeigen sich begeistert.

"Wow, das ist jetzt mein Lieblingsbild von dir", oder auch "Du hast einen tollen Körper", lauten nur zwei der unzähligen Fan-Kommentare unter dem Beitrag. Doch die 33-Jährige wird für ihre Aufnahmen im Internet nicht nur gelobt. Des Öfteren wurde Cathy bereits Opfer von Bodyshaming. Die Frau von Fußballstar Mats Hummels (32) beweist jedoch stets, dass sie sich von Hatern wohl nicht unterkriegen lässt.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels bei "Kampf der Realitystars" 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de