Joe Jonas (31) scheint sich jeden Tag aufs Neue in Sophie Turner (25) zu verlieben! Nachdem der Jonas Brothers-Sänger und die Game of Thrones-Darstellerin 2016 erstmals turtelnd zusammen gesichtet worden waren, traten sie 2019 gemeinsam vor den Traualtar. Seit dem vergangenen Jahr sind die beiden sogar Eltern einer kleinen Tochter. Trotz jahrelanger Beziehung und gemeinsamem Nachwuchs wirkt das Paar stets frisch verliebt: Wie vernarrt Joe nach wie vor in seine Sophie ist, stellte er jetzt wieder unter Beweis!

Die Schauspielerin veröffentlichte eine Reihe Fotos auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie in einem sommerlichen Outfit mal vor einem Spiegel posiert, mal vor einem malerischen blauen Himmel und grünen Baumkronen. Mit den Bildern verzückt sie nicht nur ihre Fans, sondern vor allem ihren Mann. Der hält mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg und überschüttet seine Liebste in der Kommentarspalte nur so mit Komplimenten: "Talentiert, brillant, unglaublich, toll, atemberaubend, spektakulär!"

Zwar scheint Sophie das gute Frühlingswetter auf den Bildern sehr zu genießen, eine Sache fehlt ihr aber offenbar noch zur absoluten Zufriedenheit: ein Cocktail. "Ich hätte gerne eine Piña Colada, danke!", kommentiert sie ihren eigenen Post humorvoll.

Instagram / sophiet "Game of Thrones"-Star Sophie Turner

Matt Winkelmeyer/Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der Weltpremiere von "Dark Phoenix"

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

