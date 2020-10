Joe Jonas (31) und Sophie Turner (24) freuen sich über ihr neues Leben als Familie! Erst im vergangenen Jahr hatten sich die Game of Thrones-Darstellerin und der Sänger das Jawort gegeben und durften sich vor wenigen Monaten dann mit besonders süßen Neuigkeiten zu Wort melden: Ihre Tochter Willa hat am 22. Juli das Licht der Welt erblickt. Seitdem verbringen die frischgebackenen Eltern möglichst viel Zeit mit ihrem kleinen Spross – und machten sich nun zu dritt zu einem Spaziergang auf!

Paparazzi erwischten das süße Trio am Dienstag an der frischen Luft in Los Angeles. Während Sophie und Joe die Straßen in ihrer Nachbarschaft entlang schlendern, darf ihre Tochter sich im Kinderwagen unter einem Tuch, das als Sichtschutz dient, ausruhen. Bei ihrem kleinen Ausflug setzten die Schauspielerin und ihr Mann auf bequeme Kleidung: Die 24-Jährige trägt einen lässigen XXL-Pulli – der "Sucker"-Interpret zollt mit seinem Outfit einer Boxlegende Respekt und präsentiert sich mit einem Muhammad Ali (✝74)-Shirt. Das kombiniert er mit einem dunkelblauen Trainingsanzug.

Fährt Sophie die kleine Willa gerade mal nicht spazieren, liest sie ihr vermutlich schöne Gu­te­nacht­ge­schich­ten vor – davon hat sie jetzt immerhin jede Menge in petto: Ihre Kollegin Natalie Portman (39) hat der Blondine nämlich ihr selbst geschriebenes Kinderbuch "Fables" geschenkt. Von den Geschichten wie etwa "Die Schildkröte und der Hase" oder "Die drei kleinen Schweinchen" zeigte sich Sophie in einem Instagram-Post völlig begeistert.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Januar 2020

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der "Dark Phoenix"-Premiere, 2019

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

