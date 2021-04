Piers Morgan (56) fährt erneut scharfe Geschütze auf! Dass Herzogin Meghan (39) sich im Visier des TV-Stars befindet, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Nach dem Oprah-Interview der Ex-Schauspielerin schoss der Kritiker fies gegen sie und verlor durch diese Aktion sogar seinen Job als TV-Moderator. Doch das war ihm offenbar noch immer keine Lehre, die gebürtige US-Amerikanerin in Ruhe zu lassen – jetzt beleidigt Piers auch noch Meghans Mann Prinz Harry (36)!

In seinem ersten Interview nach seinem Rauswurf aus der ITV-Sendung "Good Morning Britain" wetterte Piers als Gast der US-Talkshow Today nun heftig gegen Harry. "Was ist mit diesem Kerl passiert?", fragte sich Piers. So hätte er den royalen Rotschopf im Laufe der vergangenen Wochen kaum wiedererkannt. "Dass er [Harry, Anm. d. Red.] mit Mitte 30 zu diesem weinerlichen Gör geworden ist, das sich beschwert, dass ihm sein Vater nicht mehr alles finanzieren will?", kritisierte Piers den Wahlamerikaner.

Das dürfte aber längst nicht Piers' letztes Wort gewesen sein. Bereits kurz nach seiner überraschenden Kündigung stellte der 55-Jährige klar: "Ich beobachte euch und werde mich rächen. Rache ist immer dann am besten, wenn sie kalt serviert wird." Dabei bekamen in der Vergangenheit nicht nur Meghan und Harry ihr Fett weg – auch andere Promis rückten bereits in den Fokus des TV-Mannes.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2020

Getty Images Piers Morgan, TV-Bekanntheit

