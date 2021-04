Was für ein goldiger Schnappschuss! Ende März wurden Bindi Irwin (22) und ihr Ehemann Chandler Powell (24) Eltern einer Tochter. Die Kleine heißt Grace Warrior. Aktuell genießen die Neu-Eltern die Kennlernzeit mit ihrem Kind in vollen Zügen. Trotzt ihres Mutterglücks vergisst die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) aber auch ihre Fans nicht und meldet sich regelmäßig bei ihnen. Mit ihrem neuen Post zeigte Bindi nun, wie vernarrt sie in ihr Baby ist.

"Unser wunderschönes Mädchen, immer am Träumen", schrieb die 22-Jährige zu ihrem neuen Foto auf Instagram und ergänzte diese Worte mit einem gelben Herz-Emoji. Auf dem Pic zu sehen ist ihre Tochter Grace, die in ihrem Bett vor sich hin schlummert. Seinem zufriedenen Blick nach zu urteilen, scheint der Säugling tatsächlich gerade schöne Träume zu haben.

Mit zahlreichen Likes brachten Bindis Follower ihre Begeisterung über den Beitrag zum Ausdruck. Außerdem dürfen sich die Fans neben süßen Foto-Updates bald auf ein weiteres, ganz besonderes Schmankerl freuen: Die Beauty ließ ihre Schwangerschaft von Kameras begleiten. Die Sendung "Crikey! It's a Baby" ist ab dem 25. April auf dem Streamingdienst Discovery+ abrufbar.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwins Tochter Grace

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre gemeinsame Tochter Grace Warrior im März 2021

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin im Januar 2021

