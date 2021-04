Menowin Fröhlich (33) ist auf dem besten Weg zu seinem Wohlfühlgewicht. Der ehemalige DSDS-Kandidat machte in der Vergangenheit eine schwere Zeit durch. Seit Jahren will der Sänger seine Suchtprobleme hinter sich lassen – Anfang des Jahres erlitt er jedoch einen Rückfall. Nun ist der Reality-TV-Star aber wieder auf Kurs – und auch optisch hat sich während der Therapie bei dem Musiker so einiges getan. Menowin hat Promiflash verraten, wie es ihm gelang, 25 Kilo abzunehmen!

Im Interview mit Promiflash erzählte der 33-Jährige, dass er es mit viel Disziplin geschafft hat, sein Körpergewicht zu reduzieren. "Ich bin wirklich von Tag eins dran geblieben", meinte Menowin stolz. Seit Ende Dezember habe er seine Ernährung umgestellt und Sport gemacht. On top gehe er nun aber inzwischen auch regelmäßig Laufen: "Ich jogge drei bis vier Mal die Woche noch obendrauf und das zwischen fünf bis sieben Kilometer – damit kann man ganz schön Pfunde verlieren."

Ein Ziel hat er sich aber nicht gesetzt – aus Angst vor der Enttäuschung, falls er es doch nicht erreichen sollte. Dennoch hat Menowin vor, am Ball zu bleiben: "Deswegen gebe ich weiterhin Gas und versuche, so viel wie möglich abzunehmen. Mal schauen, wo ich am Schluss hinkomme."

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich mit zwei Kollegen in der Entzugsklinik

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in "Menowin – Mein Dämon und ich"

