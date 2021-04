Immer mehr harte Kritik für Khloé Kardashian (36)! Anfang der Woche wurde versehentlich ein Foto veröffentlicht, das große Wellen schlug: Das Bild zeigte den Körper der Jeans-Designerin unretuschiert – ein Anblick, den ihre Fans sonst nicht zu Gesicht bekommen. Deswegen beschwerten sich viele Kritiker, die Unternehmerin mache ihrer Community mit ihren sonst so perfekten Schnappschüssen etwas vor. Khloé konterte daraufhin mit mehreren Videos, um zu beweisen, wie knackig ihr hart erarbeiteter Body auch ohne Photoshop ist. Doch hat sie damit die Chance verpasst, ein wichtiges Zeichen zu setzen?

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Stimmen laut, die 36-Jährige habe ihren Body beim Beauty-Doc optimieren lassen und zaubere zudem ihre Kurven für Social Media schlanker. Khloé dementierte das immer – nach den geleakten Bildern ist das Thema nun aber erneut auf dem Tisch. Hätte die Mutter der kleinen True Thompson (2) also einfach zugeben sollen, etwas nachgeholfen zu haben? Dieser Meinung ist zumindest die Schauspielerin Jameela Jamil (35). Via Twitter erklärte sie: "Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zuzugeben, dass sie OPs hatte und sich für Fotos und Videos dünner geschummelt hat!" Der 35-Jährigen zufolge könne Khloé so der Kultur entgegenwirken, die "Mädchen dazu bringt, sich selbst zu hassen".

Mit dieser Ansicht ist Jameela nicht alleine. Auch viele andere Social-Media-Nutzer wünschten sich ein ehrliches Statement von Khloé: "Mit der Reichweite, die sie hat, hat sie so viel Macht, um diese Kultur zu verändern!", schrieb ein User, ein anderer twitterte: "Sie selbst ist diejenige, die unrealistische Beauty-Standards kreiert!"

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Jameela Jamil bei den GQ Men of the Year Awards in Hollywood im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de