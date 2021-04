Diese Fotos geben wohl nur einen Eindruck davon, was Brooklyn Beckham (22) in seiner Verlobten Nicola Peltz (26) sieht. Seit 2019 sind der Fotograf und die Schauspielerin ein Paar, seit dem vergangenen Sommer sogar verlobt. Zu passen scheint bei den beiden so ziemlich alles, sogar beruflich machten sie jüngst gemeinsame Sache. Die Zusammenarbeit setzten Brooklyn und Nicola nun anderweitig fort: Für ein neues Projekt stellte sich die US-Amerikanerin vor die Linse des Beckham-Sprösslings.

Auf Instagram teilte Brooklyn eine Handvoll der Fotos, die er für die April-Ausgabe der deutschen Vogue schoss. Darauf zu sehen: eine mal liegende, mal sitzende Nicola, die für das Shooting unter anderem in ein schwarzes Kleid und ein Leo-Dress aus der Kollektion von Brooklyns Mutter Victoria Beckham (46) schlüpfte. Das Highlight der Reihe ist allerdings ein gemeinsamer Schnappschuss der beiden, der Brooklyn mit freiem Oberkörper hinter seiner Verlobten sitzend zeigt. Auch Nicolas Look darauf ist im Vergleich zu den übrigen Bildern eher casual, die 26-Jährige trägt ein weißes Shirt zu weiten Bluejeans.

Die Vogue-Fotos sind Teil einer Kampagne, für die die Modezeitschrift zahlreiche Designer und andere kreative Köpfe einlud, Porträts ihrer Liebsten aufzunehmen. Victoria trat zu diesem Zweck an ihren Sohn heran, der mit einer langjährigen Erfahrung als Fotograf aufwarten kann. Entstanden sind Hochglanzaufnahmen aus der Sicht eines Liebenden.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, ältester Sohn von Victoria und David Beckham

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Victoria Beckham, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de