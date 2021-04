Explosives Wiedersehen bei Kampf der Realitystars? Dieses Jahr scheint der Cast des beliebten Trash-Formats besonders dramabehaftet zu sein. So treffen unter anderem Evanthia Benetatous (29) Verlobter Chris und sein Erzfeind Andrej Mangold (34) aufeinander. Schon bei Sommerhaus der Stars krachte es gewaltig zwischen den beiden selbst ernannten Alphamännchen. Bei einem weiteren Duo wird das Wiedersehen in der neuen Show aber ähnlich spannend – Gina-Lisa Lohfink (34) und Loona (46).

Die beiden führten nämlich von Juli 2011 bis April 2012 eine Liebesbeziehung in der Öffentlichkeit – diese endete aber im Streit. Es entstand ein Rosenkrieg, in dem sie beide sich darüber stritten, ob die Liaison echt oder fake war. Loona behauptete nämlich, dass die Partnerschaft rein aus PR-Gründen eingegangen wurde. Gina-Lisa dagegen bestand im Bild-Interview darauf: "Unsere Liebe war natürlich echt!" Heutzutage wird das Ganze in der Öffentlichkeit tatsächlich als Fake-Beziehung verbucht.

Da Loona und Gina aber so zerstritten auseinandergingen, wird das Wiedersehen bei "Kampf der Realitystars" umso spannender. Werden die beiden sich vor laufenden Kameras wieder ordentlich fetzen? Oder lodert in Thailand nun wirklich das lesbische Liebesfeuer in ihnen auf? Immerhin waren beide nach der Beziehung laut eigenen Angaben wieder nur noch "hetero unterwegs".

Getty Images Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Getty Images Loona, Sängerin

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

