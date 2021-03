Geht der Sommerhaus der Stars-Krach bald weiter? In dem Realityformat ging es in der vergangenen Staffel ziemlich heiß her – und zwar zwischen Andrej Mangold (34) und seiner damaligen Partnerin Jennifer Lange (27) und seiner Ex-Flamme Eva Benetatou (28) und deren Verlobten Chris Broy. Die beiden Paare sorgten für absoluten Mega-Zoff in der Promi-WG. Nun könnte es bald erneut vor den TV-Kameras krachen: Angeblich treffen Andrej und Chris bei Kampf der Realitystars wieder aufeinander.

Die neue Staffel des Trash-Formats wird gerade in Thailand gedreht. Wie Fotos beweisen, die Bild vorliegen, befinden sich die beiden Sommerhaus-Erzrivalen zurzeit im thailändischen Phuket. Laut einem Insider sind die beiden Männer für die "Kampf der Realitystars"-Dreharbeiten angereist. Das Fiese daran: "Bisher wurde beiden nicht gesagt, dass der jeweils andere auch dabei ist", verriet die Quelle. Stattdessen soll Andrej vor laufenden Kameras von Evas Liebstem überrascht werden.

Ob Chris und Andrej tatsächlich in der Show aufeinandertreffen werden, wollte RTL II bisher noch nicht bestätigen. "Wir planen auch für diesen Sommer eine Staffel der Show. Allerdings ist es deutlich zu früh, um über Kandidaten oder Details zu sprechen. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Wir kündigen Cast und Sendung wie gewohnt rechtzeitig an", hieß es lediglich vom Sender.

