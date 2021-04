Paulina Ljubas (24) muss vorerst auf Henrik Stoltenbergs Anwesenheit verzichten! Seit November 2020 sind die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Ex-Love Island-Boy nun schon ein Paar – und lassen keine Gelegenheit ungenutzt, ihre Liebe zu demonstrieren. Eine Zeit lang musste die Turtelei nun jedoch pausieren, denn für Promis unter Palmen war Henrik für einige Wochen von seiner Liebsten getrennt. Vor Show-Beginn meldete die Brünette sich deshalb mit besonders süßen Worten bei ihrem Freund!

Die Kandidaten befanden sich vor Drehbeginn in Quarantäne. Wie in einem Sat.1-Beitrag zu sehen ist, telefonierte Henrik von dort aus mit Paulina, die ihn aus der Ferne mit süßen Worten aufbaute: "Du schaffst das, ich glaube ganz fest an dich. Denk einfach daran: Sei du selbst, sei so, wie ich dich kenne", gab sie ihm mit auf den Weg und schwärmte außerdem: "Du bist der tollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe."

In einem Gespräch mit dem Sender verriet der Sunnyboy, wozu seine Partnerin ihm außerdem geraten hat: "Meine Freundin hat gesagt, ich soll authentisch bleiben und den anderen Damen, die da sind, nicht auf den Lörres schauen." Dass Paulina ihm viel Glück wünscht und ihn kurz vor der Show mit Liebesbekundungen überschüttet, würde ihn "stark machen".

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Januar 2021 in Frankreich

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

