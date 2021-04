Yeliz Koc (27) gibt ein Schwangerschafts-Update! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihr Liebster Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zwar wissen die Turteltauben noch nicht, welches Geschlecht ihr Baby hat – wie die Brünette jetzt via Instagram verriet, steht der Name trotzdem schon fest! "Der Junge bekommt einen Doppelnamen, für ein Mädchen haben wir bis jetzt nur einen Namen, sollte aber auch einen Doppelnamen bekommen. Es sind auf jeden Fall keine Namen, die man jetzt jeden Tag hört!", stellte die 27-Jährige sogleich klar.

