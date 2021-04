Prinz Philip ist am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben. Schon 2017 hatte sich der Mann von Queen Elizabeth II. (94) weitestgehend aus dem royalen Rampenlicht zurückgezogen. Die meisten Termine absolvierte die britische Monarchin zuletzt also allein oder in Begleitung ihrer Kinder und Enkel. Doch zu besonderen Anlässen hatte auch Philip eine Ausnahme gemacht und die sicheren Mauern des Palastes verlassen: Im vergangenen Sommer zeigte er sich ein letztes Mal in offiziellem Rahmen.

Die besagte Zeremonie fand am 22. Juli auf Schloss Windsor statt: Damals übergab der gebürtige Grieche seinen Posten als Regimentschef an seine Schwiegertochter Herzogin Camilla (73). Bestens gelaunt nahm er sich Zeit, um die zahlreichen Kommandanten zu begrüßen. Später sollen die Feierlichkeiten dann in Highgrove House, dem Landsitz von Prinz Charles (72), fortgesetzt worden sein.

Nur wenige Tage zuvor war Philip außerdem zu Gast bei der Hochzeit von Prinzessin Beatrice (32) gewesen. Er wollte sich den Moment, in dem seine Enkelin ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (37) die ewige Treue schwört, offenbar nicht entgehen lassen. Zusammen mit seiner Frau, der Queen, posierte er mit dem frischgebackenen Brautpaar für Fotos.

Royalfoto / ActionPress Prinz Philip an seinem 99. Geburtstag

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020 in Windsor, England

Instagram/TheRoyalFamily, Benjamin Wheeler Prinz Philipp, die Queen, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020

