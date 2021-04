Ist Henry Cavill (37) wieder in festen Händen? Beruflich waren die vergangenen Jahre für den Schauspieler ziemlich erfolgreich. Zuletzt feierte er vor allem durch seine Rolle in der Serie The Witcher große Erfolge. In der Liebe schien es bei ihm dagegen nicht so gut zu laufen. Nach einer geplatzten Verlobung im Jahr 2012 und vier kürzeren Beziehungen geht der Brite allein durchs Leben. Nun scheint er allerdings wieder eine neue Frau an seiner Seite zu haben: Er wurde nun beim Händchenhalten mit einer Unbekannten erwischt!

Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 37-Jährigen Hand in Hand mit einer blonden Frau bei einem Spaziergang durch London. Um wen es sich bei der komplett in Schwarz gekleideten Dame handelt, ist bislang unklar. Auch in welchem Verhältnis sie zu Henry steht, ist bis dato nicht bekannt. Für gewöhnlich hält sich der Superman-Star mit Infos zu seinem Liebesleben aber ohnehin ziemlich bedeckt.

Henrys letzte Beziehung zerbrach im Jahr 2018. Bis dahin war er knapp ein Jahr mit der Stuntfrau Lucy Cork zusammen – und schmiedete mit ihr angeblich sogar große Zukunftspläne. "Henry möchte auch unbedingt so bald wie möglich ein Haus voller Kinder haben", verriet ein Insider 2017 im Interview mit Star.

Getty Images Henry Cavill im Juli 2019 in San Diego

Getty Images Henry Cavill, Filmstar

Getty Images Henry Cavill im November 2018 in Berlin

