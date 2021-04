Gwyneth Paltrow (48) gelang im Jahr 1999 der internationale Durchbruch mit einer Rolle im Film "Shakespeare in Love". Dass die Kalifornierin sich seitdem optisch kaum verändert hat, ist nicht weiter verwunderlich, denn mit ihrem Unternehmen Goop ist die zweifache Mutter ständig auf der Suche nach den neuesten Beauty-Mittelchen. Ihr tolles Aussehen verdankt die 48-Jährige darüber hinaus sicherlich auch guten Genen, die sie ganz offensichtlich ihrer Tochter Apple (16) vererbt hat. Jetzt zeigt sich das Mutter-Tochter-Gespann gemeinsam auf einem seltenen Foto!

Töchterchen Apple Blythe Alison Martin und Mama Gwyneth strahlen jetzt auf einem Instagram-Pic im ganz natürlichen Look um die Wette. Auffälliges Make-up? Fehlanzeige! Auf dem Schwarz-Weiß-Foto schmiegt sich Gwyneth ganz liebevoll an ihre 16-jährige Tochter, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Doch was ist der Grund für den seltenen Anblick? Die Goop-Gründerin stellt gemeinsam mit Apple ein neues Produkt vor: In ihrer Hand hält Gwyneth einen Flacon, den sie der Internetgemeinde vorstellen möchte.

Einigen Fans fällt sofort die Ähnlichkeit zwischen Gwyneth und ihrer Tochter auf. "Das ist der Beweis, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", schreibt eine Userin. Dieses Phänomen ist in der Promiwelt jedoch nicht allzu selten: Auch den Töchtern von Cindy Crawford, Katie Holmes und Reese Witherspoon wird nämlich nachgesagt, regelrechte Lookalikes ihrer bekannten Mütter zu sein!

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrows Tochter Apple Martin

Getty Images Gwyneth Paltrow im Oktober 2019

