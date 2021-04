Bei Christina Milian (39) dürfte es bald so weit sein! Ende vergangenen Jahres gaben die Sängerin und ihr Mann Matt Pokora (35) bekannt, dass sie erneut Eltern werden. Bei ihren Fans sorgte die süße Nachricht für große Überraschung, denn die Amerikanerin hatte nur rund ein Jahr vor der Verkündung erst ihr zweites Baby zur Welt gebracht. Regelmäßig lässt die zweifache Mutter im Netz auch ihre Follower an der Schwangerschaft teilhaben. Jetzt veröffentlichte Christina einen weiteren Schnappschuss von ihrem Babybauch.

Auf Instagram setzte die 39-Jährige nun ganz stolz ihre Rundungen in einem grün-grauen Kleid in Szene. Zufrieden blickt sie dabei in die Kamera und scheint sich pudelwohl zu fühlen. Ihre Community scheint die Musikerin mit ihrem Anblick ebenfalls zu bezaubern, denn sie bekam unter ihrem Beitrag viele Komplimente. "Meine größte Freude im Leben ist es, Dinge zu tun, von denen die Leute sagen, dass ich sie nicht tun kann", betitelte Christina selbst die Momentaufnahme.

Dass sich die "When You Look At Me"-Interpretin während ihrer Schwangerschaft in ihrem Körper total gut fühlt, demonstrierte sie in den vergangenen Monaten immer wieder mit Fotos, auf denen sie gerne auch mal etwas mehr von sich zeigte: Vor zwei Wochen begeisterte die Beauty ihre Fans beispielsweise mit einer sexy Momentaufnahme, auf der sie nur einen durchsichtigen Body trägt.

Getty Images Christina Milian, Mai 2019

Instagram / christinamilian Matt Pokora und Christina Milian, Dezember 2020

Instagram / christinamilian Christina Milian im März 2021

