Hilary Duff (33) scheint von ihrem dritten Kind gar nicht genug zu bekommen – und will diesen niedlichen Anblick auch der Netzgemeinde nicht vorenthalten. Am 24. März hatte die kleine Mae James Bair das Licht der Welt erblickt und fand sich seitdem schon mehrmals vor der Linse der frischgebackenen Dreifach-Mama wieder. Das wird scheinbar auch so bleiben: Hilary teilte erneut ein Foto des kleinen Wonneproppens.

Auf Instagram präsentierte die 33-Jährige den Followern stolz ihren jüngsten Nachwuchs. Das Neugeborene liegt zugedeckt auf einer flauschigen Decke – und hat auch schon einen ersten Meilenstein erreicht: "Die Kleine ist heute zwei Wochen alt!", schrieb die "Lizzie McGuire"-Darstellerin unter der Aufnahme. Nicht nur sie selbst ist schwer begeistert von ihrem Baby, auch Hilarys Schwester Haylie (36) ist ganz angetan von ihrer neuen Nichte und schickte gleich mehrere Herz-Emojis.

Dass sie erneut ein Mädchen bekommen wird, wusste die Schauspielerin bis zuletzt selbst nicht. Aber die Zweifel scheinen inzwischen wie weggeblasen. Im Podcast Informed Pregnancy hatte Hilary vor der Geburt nämlich noch geäußert, keinesfalls wieder eine Tochter bekommen zu wollen. Eigentlich wollte sie, dass Banks (2) ihre einzige kleine Prinzessin bleibt und von wilden Brüdern umgeben wird. Glücklicherweise scheint dieser geplatzte Traum Hilary aber nicht im Geringsten zu stören.

