Darauf haben die Fans von Schauspielerin Hilary Duff (33) gewartet! Vor einer Woche erblickte ihre kleine Tochter Mae James Bair das Licht der Welt. Der niedliche Spross ist das dritte Kind der Sängerin und nach der zweijährigen Banks die zweite Tochter mit ihrem Mann Matthew Koma. Die Lizzie McGuire-Darstellerin hält ihre Fans seit der Geburt mit privaten Einblicken auf dem Laufenden – nur ein Detail fehlte bisher: Ein Bild vom Gesicht der kleinen Maus postete Hilary Duff jetzt erst eine Woche nach der Geburt!

Aufgeweckt blickt Mae in die Kamera, kuschelig auf ein Schaffell gebettet, neben ihr ein Namenschild mit der Aufschrift "Ich bin hier" – so süß stellt Hilary Duff den Fans ihr kleines Mädchen auf Instagram vor. "Die meisten Leute machen das am ersten Tag, aber du bist das drittgeborene Kind, Mae Mae, also machen wir das erst am siebten. Eine glückliche erste Woche auf der Welt, meine Kleine! Wir lieben dich so", drückt die frischgebackene Mutter humorvoll ihre Liebe aus.

Zur Freude ihrer Fans setzt Hilary sogar noch eins drauf und beschenkt ihre Follower in ihrer Story mit einem weiteren Schnappschuss, auf dem sich die Kleine fragend hinter das Öhrchen greift. "Ich warte, dass ihr mir sagt, wie niedlich in bin!", kommentiert die junge Mutter scherzhaft die lustige Momentaufnahme. Darauf muss der kleine Fratz bestimmt nicht lange warten!

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs jüngste Tochter Mae James Bair

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs jüngste Tochter Mae James Bair

Instagram / matthewkoma Matthew Koma mit Hilary Duff und den Kindern

