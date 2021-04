Grill den Henssler ist zurück! Die beliebte Show, bei der prominente Gäste gegen Profi Steffen Henssler (48) ankochen müssen, startet am 11. April in eine neue, sieben Episoden umfassende Staffel. Und mit im Gepäck haben die Produzenten eine Menge Besonderheiten. So werden in der zweiten Folge zum ersten Mal in der "Grill den Henssler"-Geschichte nicht-prominente Hobbyköche mit dem TV-Star zum Duell antreten. Doch zunächst interessiert natürlich der Staffelauftakt – und der kommt mit waschechten Stars daher!

Kommenden Sonntag treten Moderatorin Sophia Thomalla (31), Schauspieler Tom Beck (43) und Designer Harald Glööckler (55) gegen Steffen an. Der Modemacher gerät mit Moderatorin Laura Wontorra (32) doch glatt über seine bevorstehende Dschungelcamp-Teilnahme ins Plaudern, wie eine Vox-Pressemitteilung bereits verrät: "Ich muss ja gucken, dass ich gut aussehe und einen geilen Body habe. Die Ärzte habe ich auch schon instruiert – vielleicht lasse ich ein bisschen was an der Brust machen oder lasse was absaugen – aus alt mach neu." Ursprung des Gesprächsthemas ist natürlich die kulinarische Verköstigung in der Kochshow. Die dürfte allerdings deutlich delikater ausfallen als im australischen Busch.

Die Zuschauer können sich im Laufe der neuen Staffel zudem auf weitere Highlights freuen. Am 2. Mai steht die 100. Episode der Show an. Dort trifft Steffen zum sage und schreibe 15. Mal auf den "Grill den Henssler"-Dauer-Rivalen Detlef Steves (52). Eine Woche darauf kommt es zum Muttertagsspecial, bei dem Prominente gemeinsam mit ihren Mamas antreten. Dort wird beispielsweise Sarah Lombardi (28) mit ihrer Mutter Sonja Strano dabei sein.

"Grill den Henssler" im Stream auf TVNOW.

TVNOW / Frank W. Hempel Tom Beck, Harald Glööckler und Sophia Thomalla

TVNOW / Frank W. Hempel Reality-TV-Teilnehmer Detlef Steves und TV-Koch Steffen Henssler

Instagram / sonistrano Sarah Lombardi (r.) mit ihrer Mama Sonja

