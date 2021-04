Jennifer Lopez (51) ist seit Jahren für ihren durchtrainierten Körper bekannt. Mit einem beachtlichen Fitness-Pensum und einer gesunden Ernährung hat die Sängerin auch mit 51 Jahren noch einen Sixpack – und darauf ist sie ziemlich stolz. "Ich bin in der Bestform meines Lebens. In meinen 20ern und 30ern habe ich zwar auch trainiert, aber nicht so, wie ich es heute tue. Es ist nicht so, dass ich mehr trainiere, ich trainiere nur härter und intelligenter", erzählte sie im Interview mit InStyle. Doch hat sie noch andere Geheimtipps für ihr beinahe makelloses Aussehen? Promiflash verrät es euch...

