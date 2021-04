Am Freitagmorgen erschütterte die Nachricht von Prinz Philips (✝99) Tod das britische Königshaus – und kurz darauf auch die ganze Welt. Der Herzog von Edinburgh verstarb zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag auf Schloss Windsor im Beisein seiner Ehefrau Queen Elizabeth II. (94). Am Nachmittag stattete dann Prinz Charles (72) seiner Mutter einen Besuch ab. Der älteste Sohn von Prinz Philip und der Queen war allerdings nicht das Erste ihrer Kinder, das am Schloss vorfuhr.

Gegen 10:40 Uhr am Vormittag soll es Prinz Andrew (61) gewesen sein, der seiner Mutter als Erstes zur Seite stand. Das berichtet nun The Sun. Andrew lebt auf dem Gelände von Schloss Windsor, sein Anfahrtsweg dürfte entsprechend kurz gewesen sein. Er betrat das Gebäude über einen Hintereingang. Später soll dann Prinz Edward (57) hinzugestoßen sein, der die Queen auch am Samstagmorgen noch einmal besuchte. Weil sich Prinz Charles in seinem Anwesen in Gloucestershire im Südwesten Englands aufgehalten hatte, war sein Eintreffen erst am Nachmittag möglich.

Wie ein Insider der Daily Mail verriet, soll es für Charles beruhigend gewesen sein, dass sein Vater und er in den vorangegangenen Wochen und Monaten vermehrt in Kontakt gestanden hatten. Bei den Treffen sei "alles gesagt worden, was gesagt werden musste". Über einen Besuch Prinzessin Annes (70) ist bislang nichts bekannt.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Oktober 2014

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de