Sie sind der lebende Beweis, dass der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm fällt! David (45) und Victoria Beckham (46) sind nicht nur ein absolutes Glamour-Traumpaar – nein, die beiden sind auch liebende Eltern von vier Kindern. Wie verblüffend die Ähnlichkeit zu seinen Kids ist, hatte vor allem David in der Vergangenheit häufiger bewiesen. Doch nun legt sein ältester Sohn Brooklyn (22) noch einen drauf: Die Beckham-Boys haben definitiv die gleiche DNA!

Das zeigte der 22-Jährige nun seiner Instagram-Community mit ein paar Pics. Mit nacktem Oberkörper und den vielen Tattoos sehen sich Brooklyn und sein Vater David zum Verwechseln ähnlich. Aber auch seine Brüder Cruz (16) und Romeo (18) können da schon lange mithalten. Sie haben ebenfalls die guten Gene ihres Daddys geerbt und posieren gut gelaunt auf einem weiteren Bild mit ihrem großen Bruder Brooklyn.

Zurzeit schwebt der Fotograf wie auf Wolke sieben. Zusammen mit seiner Verlobten Nicola Peltz (26) ist er total glücklich – doch Mama Victoria hat da so langsam ihre Zweifel. "Victoria ist besorgt, dass, wenn die beiden in dem Tempo weitermachen, Brooklyn und Nicola zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit bereits am Ende sind", plauderte eine Quelle dem Magazin Heat aus.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham im April 2021

Instagram / brooklynbeckham Cruz, Romeo und Brooklyn Beckham

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham mit seiner Verlobten Nicola Peltz

