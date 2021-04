Mit diesem Look sorgte Sam Dylan (30) für Aufsehen! Der Netz-Star trat gemeinsam mit Payton Ramolla (21) , Twenty4tim, Kristina Levina und Younes Zarou bei der Show "Pocher vs. Influencer" gegen Influencer-Schreck Oliver Pocher (43) und dessen Frau Amira (28) an. Am Ende hatten der Comedian und seine Liebste bei den Challenges die Nase vorn. Den absoluten Hingucker des Abends lieferte aber sicherlich Prince Charming-Star Sam – und zwar durch seinen auffälligen Look!

Der 30-Jährige trat die Show mit einem eigentlich eher schlichten Outfit an: eine weiße Jeans und ein rosafarbenes Oberteil. Zum absoluten Blickfang wurde diese Kombi allerdings durch seinen außergewöhnlichen Mantel. Das Kleidungsstück fiel nicht nur durch sein Zebrastreifenmuster und seinen besonderen Schnitt auf, sondern vor allem durch die XXL-Schleppe. "Am Ende stellte sich sogar raus: Dank meines Outfits musste niemand mehr durchfegen", kommentierte Sam seinen Look auf Instagram gewohnt humorvoll.

Und was sagen seine Fans zu Sams Kleiderwahl? Bei seinen Followern ist das Feedback durchwachsen. Während manche den Realitystar in den Kommentaren für seinen Modegeschmack feiern, bezeichnen andere seinen Zebra-Schleppen-Mantel als "Katastrophen-Outfit". Wie gefällt euch Sams Look? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

TV NOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

