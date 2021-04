Dieses Projekt ging für Lil Nas X wohl eindeutig nach hinten los! Mit seinen selbst designten Schuhen in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv MSCHF sorgte der Rapper in den vergangenen Wochen für ordentlich Aufruhr: Immerhin beinhalten die 666 Paare der sogenannten "Satan-Sneakers", die über 1.000 US-Dollar kosten sollen, sogar jeweils einen Tropfen menschlichen Bluts. Die Fans des Musikers zeigten sich allerdings allein schon von der Vorstellung daran verstört. Jetzt hat der Verkauf für Lil Nas X auch rechtliche Konsequenzen: Er wurde von Nike verklagt!

Der Grund für den Ärger mit dem Sportartikelhersteller ist, dass Lil Nas X' Schuhe auf dem Modell der Air Max 97 basieren. Der Künstler ließ sogar den bekannten Swoosh übernehmen – ohne die Einwilligung des Unternehmens. Daraufhin reichte Nike Klage ein. Seitdem ist der weitere Verkauf der Satan-Sneakers untersagt. Doch was passiert mit den bereits verkauften Exemplaren? Wie ein Nike-Sprecher gegenüber TMZ verriet, habe man sich geeinigt, einen freiwilligen Rückruf einzuleiten, um alle Paare zu ihrem ursprünglichen Einzelhandelspreis zurückzukaufen und sie somit aus dem Verkehr zu ziehen.

Lil Nas X scheint von dem Vorgehen nicht gerade begeistert zu sein. Via Twitter machte der 22-jährige US-Amerikaner seinem Ärger Luft: "Ich finde, dass es ziemlich beschissen ist, dass [Nike] so viel Einfluss hat, dass sie Schuhe einfach stornieren können." Seiner Ansicht nach gehen dadurch sämtliche Freiheiten in Sachen Meinungsäußerung flöten.

YouTube / Lil Nas X Lil Nas X mit seinem "Satan-Sneaker"

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Musiker

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Künstler

