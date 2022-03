Dyn Brüllhardt will sich mithilfe der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar den Traum vom Musiker-Dasein erfüllen – aber nicht nur das! Der Schweizer möchte in der 19. DSDS-Staffel nämlich nicht nur mit seinem Gesang glänzen, sondern auch seine Wirkung auf Frauen unter Beweis stellen. Aus diesem Grund kam er mit einem ganz besonderen Vorhaben zum Casting: Dyn will die Jurorin Ilse DeLange (44) um den Finger wickeln!

In der aktuellen DSDS-Folge erklärte Dyn bereits vor seinem Auftritt: "Ich versuche, ein bisschen mit der Ilse zu flirten!" Und tatsächlich setzte der 23-Jährige diesen Plan auch in die Tat um. Während er "Dancing In The Dark" von Bruce Springsteen (72) zum Besten gab, suchte er immer wieder Ilses Blickkontakt und flirtete, was das Zeug hält – und das kam bei der gebürtigen Niederländerin offensichtlich gut an. "Du bist ein geiler Typ! Ich fand es schon ganz schön, als du nah rangekommen bist", gab sie ihr Urteil ab.

Doch dabei beließ es Dyn nicht – er kam nach Ilses Kompliment erst so richtig in Fahrt! "Ich habe auch noch andere Qualitäten", setzte der Nachwuchsmusiker noch einen drauf. Ob ihm die Anmachsprüche auch den Einzug in den Recall gekostet haben? Nein, die Jury gab ihm den gelben Zettel.

RTL / Stefan Gregorowius Ilse DeLange, DSDS-Jurorin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Dyn Brüllhardt bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen, DSDS-Jury 2022

