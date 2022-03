Domenico Tarantino ist immer noch total geflasht! Der Hamburger versuchte die DSDS-Jury mit dem Song "Bruises" von Lewis Capaldi (25) von sich zu überzeugen – mit Erfolg: Dank Ilse DeLange (44) schaffte er es sogar nicht nur eine, sondern gleich zwei Runden weiter: Die Sängerin gab ihm ihre goldene CD – Domenico darf also direkt in den Auslands-Recall. Ihm selbst ist es allerdings schwergefallen, das zu realisieren.

"Ich war vollkommen überfordert und bin erst mal zusammengesackt und unschön auf die Knie gefallen. Ich hatte auch erst mal keine Worte dafür, was mir da gerade für eine große Chance gegeben wurde", ließ der 24-Jährige den Moment im Promiflash-Interview Revue passieren. Er habe damit überhaupt nicht gerechnet und sei überwältigt davon gewesen, dass Ilse so viel Potenzial in ihm sehe. Er schätze aber nicht nur sie, sondern auch die anderen beiden Juroren Florian Silbereisen (40) und Toby Gad (53) sehr: "Ich wurde so sehr als Mensch und Künstler wertgeschätzt und jeder von den dreien ist für mich eine wahre Größe im Showbiz."

Für das Casting hat sich Domenico übrigens ein paar Tipps bei seinem Kumpel Daniel Ludwig geholt, der im vergangenen Jahr an DSDS teilnahm und es sogar bis ins Finale schaffte. "Das was Ludi letztes Jahr geschafft hat war umwerfend. Natürlich möchte ich möglichst weit kommen und ein Ziel in der Ferne sind auch die Liveshows", gab sich der Karaoke-Fan optimistisch.

