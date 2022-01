Ilse DeLange (44) blickt auf ihre Jury-Erfahrung zurück. Die Sängerin ist momentan an der Seite von Florian Silbereisen (40) und Toby Gad (53) bei DSDS zu sehen. Dort beurteilt sie die Leistungen der Kandidaten und entscheidet mit, wer in die nächste Runde kommt. Komplett neu ist diese Aufgabe für Ilse aber nicht: Sie saß bereits in der Jury von "The Voice of Holland" sowie den jeweiligen Castingshow-Ablegern für Kinder und Senioren. Hat das ihren Job bei DSDS beeinflusst?

Im Interview mit Promiflash verriet die 44-Jährige, dass ihr ihre bisherigen Erfahrungen mit Talent-Shows geholfen haben, sich in kurzer Zeit eine Meinung zu bilden: "Da muss man sich ganz instinktiv auf sein Gefühl verlassen können." Die Auftritte der Kandidaten seien schließlich nur Momentaufnahmen. "Ich habe vielen Talenten, die nicht weitergekommen sind, mit auf den Weg gegeben: 'Das ist nur ein Moment, das ist jetzt dann vielleicht nicht diese Reise für dich, aber es gibt vielleicht einen anderen Weg, den du gehen kannst'", betonte die "Miracle"-Interpretin.

Auch Ilse selbst sowie ihre Co-Juroren hätten im Laufe ihrer Karriere immer wieder Niederlagen einstecken müssen. "Viele Dinge haben auch für uns nicht geklappt, das gehört auch dazu. Dann liegt es ganz am Charakter und dem Durchsetzungsvermögen, ob man dabei bleibt oder eben nicht", erklärte die ehemalige Sing meinen Song-Teilnehmerin.

RTL / Stefan Behrens Musikerin Ilse DeLange

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS

RTL / Stefan Behrens Sängerin Ilse DeLange bei "Unter uns"

