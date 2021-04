Wie niedlich sind die denn bitte?! Sänger Adam Levine (42) und seine Ehefrau Behati Prinsloo (32) sind Eltern von zwei kleinen Töchtern: Dusty Rose (4) und Gio Grace (3)! Die verantwortungsbewussten Eltern halten ihre Kids jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Und trotzdem geben sie hin und wieder einen besonderen Einblick in ihr Familienleben: Auf ihrem neuesten Familienfoto zeigen sich Behati und Adam mit ihren Kids in rosafarbenen Batik-Kleidchen!

Richtig gesehen: Auch Adams tattooübersäter Körper ist in ein luftiges Sommerkleid gehüllt. Seine Liebste und die beiden Mädels tun es dem musikalischen Daddy Adam gleich – es entsteht ein witziger Vierfach-Partnerlook. "Girls just wanna have fun", kommentiert der "Memories"-Interpret den Instagram-Schnappschuss, der die Rückansicht der kleinen Familie zeigt.

Der ehemalige The Voice-Juror und das Victoria's Secret-Model lieben ihre beiden Töchter über alles – trotzdem verrieten sie kürzlich, vorerst kein weiteres Kind zu wollen. Die beiden kleinen Mädchen halten ihre Eltern offensichtlich auch im Doppelpack schon genug auf Trab.

Instagram / adamlevine Adam Levine und seine Familie

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret) Behati Prinsloo und Adam Levine bei der Victoria's Secret Fashion Show

