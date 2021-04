Diese Nachricht versetzte am Freitagmittag die ganze Welt in große Trauer: Prinz Philip (✝99) ist im Alter von 99 Jahren friedlich verstorben. Der britische Royal war über 73 Jahre mit der britischen Monarchin Queen Elizabeth II. (94) verheiratet – und dieses bewegte Leben lässt die Königsfamilie jetzt noch einmal auf rührende Art und Weise Revue passieren: In den sozialen Medien ehren die Royals Philips Arbeit.

"Während des Großteils seines Ehelebens war der Herzog von Edinburgh eng in die Verwaltung der privaten Anwesen der Königin eingebunden", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der britischen Königsfamilie. So habe der Prinzgemahl nicht nur die Residenzen Sandringham und Balmoral, sondern auch Schloss Windsor mitverwaltet. "Der Herzog arbeitete mit den Arbeitern des Anwesens, den Bauern und Naturschützern zusammen, um die Ländereien für zukünftige Generationen zu erhalten", informierte das Königshaus im Netz. Zudem veröffentlichten die Verwantwortlichen ein privates Foto der Queen und Philip.

Zu diesem Anlass haben sich Philips Kinder nach dem Morgengottesdienst versammelt, um den Mitarbeitern für die Unterstützung zu danken: Prinz Andrew (61), Prinz Edward (57) und dessen Frau Sophie Wessex (56), sowie deren Tochter Lady Louise kamen demnach mit den Bediensteten der Residenz Windsor zusammen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in ihren Flitterwochen, 1947

Getty Images Prinz Philip im Juni 2017 in London

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2014

