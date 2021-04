Am Freitagmittag hielt die Welt den Atem an: Das britische Königshaus verkündete den Tod Prinz Philips (✝99). Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) verstarb nur zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag – und damit als einer der ältesten Royals der Geschichte. Mit Queen Mum (✝101) und Prinzessin Alice (†102) sind bislang nur zwei Familienmitglieder älter geworden. Dass er seinen hundertsten Geburtstag nicht mehr erleben darf, hätte Prinz Philip selbst wohl nicht gestört: Er soll nie nämlich den Wunsch gehabt haben, so alt zu werden.

Erst 2019 war ein Interview veröffentlicht worden, das Philip schon im Jahr 2000 mit dem Telegraph-Journalisten Gyles Brandeth geführt hatte. Darin soll der Prinzgemahl verraten haben, dass er "überhaupt nicht das Bedürfnis" habe, 100 Jahre alt zu werden. "Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen", ließ Philip in dem Gespräch offenbar verlauten – und ließ dann seinen so berühmten Humor aufblitzen: "Teile von mir fallen ja jetzt schon ab." Trotz aller eigenen Bedenken lebte Philip schließlich noch zwei Jahrzehnte weiter und präsentierte sich dabei zumeist in bemerkenswert guter gesundheitlicher Verfassung.

Am Samstagmittag wurde dem Verstorbenen in zahlreichen Städten des Königreichs mit Salutschüssen und einer Schweigeminute gedacht. Noch am Tag seines Todes läutete die Glocke des Westminster Abbey 99-mal – einmal für jedes Lebensjahr des Verschiedenen. Philip selbst dürfte mit der Anzahl der Schläge zufrieden gewesen sein.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de