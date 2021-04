Kim Kardashian (40) genießt die Zeit mir ihren Kids in vollen Zügen. Erst vor wenigen Wochen gaben die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und Kanye West (43) bekannt: Nach rund sechs Jahren Ehe lassen sich die beiden scheiden. Die Unternehmerin macht seitdem immer wieder deutlich, dass sie auch ohne ihren Nochehemann sehr gut klarkommt und auch ihre Mutterrolle mit vier Kindern alleine ziemlich gut meistert. Jetzt teilte Kim zuckersüße Schnappschüsse von ihrem Nachwuchs – ohne Kanye.

Auf Instagram veröffentliche die Tochter von Kris Jenner (65) eine Bilderreihe, die die Herzen ihrer Community zum Schmelzen bringen dürfte. Die fünf haben es sich auf einer Couch bequem gemacht. Während Kim ihre beiden kleinsten Psalm (1) und Chicago (3) auf dem Schoss hat, sitzen Saint (5) und North (7) neben ihrer Mama und schauen verschmitzt in die Kamera. "Ihr werdet für immer in meinem Herzen sein. Ich werde euch morgen noch mehr lieben als heute", schrieb die vierfache Mutter rührende Zeilen zu dem Beitrag.

Erst vor wenigen Tagen ließ Kim den ganzen Scheidungsprozess einmal hinter sich und ließ ordentlich die Seele baumeln. Mit ihren Kindern machte sie sich einen entspannten Urlaubstag am Pool und nimmt ihre Fans mit auf den Ausflug. Auf den Aufnahmen kuschelt sie mit ihren Sprösslingen und Chicago drückt dem Model einen liebevollen Kuss auf. "Alltag einer Mutter im Urlaub", kommentierte sie die Bilder.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Psalm und Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Psalm und Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm und Chicago

