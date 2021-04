Marlisa trifft bei Temptation Island auf ein bekanntes Gesicht! Die Blondine möchte die Beziehung zu ihrem Fabio auf die Probe stellen, weil der Muskelmann in der Vergangenheit nicht immer ganz ehrlich war. Aber auch das Curvy-Model soll von zwölf Single-Männern zur Untreue verleitet werden. Das Male-Model Eric dürfte es der Blondine besonders schwer machen – der Blogger und Marlisa haben nämlich eine gemeinsame Vergangenheit!

Schon als sich die Single-Männer vorstellen, fällt der Beauty ein Mann direkt auf: "Ich kenne einen von denen. Wir hatten mal was miteinander." Marlisa und Eric hatten wohl vor zwei Jahren ein heißes "Freundschaft-plus-Ding" miteinander – und anscheinend hat der 26-Jährige sogar immer noch noch ein Souvenir zu Hause, das ihn an diese Zeit erinnert: einen Schlüpfer. "Weil du den im Auto vergessen hast auf der Fashion Week", erklärt der Beau später in der Villa.

Ob die Leidenschaft der beiden wieder aufflammen wird, bleibt abzuwarten – allerdings verrät Eric, dass es zumindest für Marlisa mehr als nur eine rein körperliche Beziehung gewesen sei: "Ich kann so viel dazu sagen, dass sie damals schon Gefühle für mich hatte."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Eric und Marlisa bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa/ Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / lazareric Eric G., "Temptation Island"-Verführer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de