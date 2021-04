Seit wenigen Tagen trauert wohl die ganze Welt mit der britischen Königsfamilie: Prinz Philip ist Freitagmorgen im Alter von 99 Jahren gestorben, hieß es ein dem offiziellen Statement des Buckingham Palastes. Auch seine Frau, die Queen (94) meldete sich bereits zu Wort und nahm Abschied von ihrem Gatten und "ihrer Stütze", wie sie ihn selbst liebevoll nannte. Doch nicht nur seiner Frau stand der verstorbene Royal immer bei – sondern auch seinen Enkeln Harry (36) und William (38) nach dem tragischen Tod ihrer Mutter Diana.

Philip soll eine sehr starke Bindung zu den beiden Jungs während dieser schweren Zeit aufgebaut haben, schilderte die Autorin Tina Brown in ihrem Buch "The Diana Chronicles". So habe er Harry und William mit "schroffer Zärtlichkeit" beigestanden und stets mit Outdoor-Aktivitäten ablenken können. Schon bei der Beerdigung von Diana unterstützte Philip vor allem William. Letzterer habe sich angeblich gewehrt, hinter dem Grab seiner verstorbenen Mutter zu gehen. Erst als Philip vorgeschlagen hatte, neben ihm zu gehen, ließ er sich darauf ein.

Ein besonderer Moment! Prinzessin Eugenie (31) sprach ebenfalls in den höchsten Tönen von Philip. "Ich finde, mein Großvater ist unglaublich. Er ist so stark und ausgeglichen. Er ist in den ganzen Jahren immer für uns da gewesen", erzählte sie in dem Dokumentarfilm "Our Queen at Ninety". Obwohl er sich 2017 von dem öffentlichen Leben verabschiedete, machte er für ihre Hochzeit eine Ausnahme, um dabei sein zu können – genau so wie bei Harry und Meghans Trauung im Jahr 2018.

Getty Images Prinz Philip, Prinz William, Charles Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles

Getty Images Prinz Philip und Prinz William 2015

Getty Images Prinz Philip im März 2017 vor Westminster Abbey

