Kody Browns (52) Vielehe ist eine echte Herausforderung! In der TV-Show "Sister Wives", die in Deutschland Alle meine Frauen heißt, gewähren der US-Amerikaner und seine vier Frauen Meri (50), Christine (48), Robyn und Janelle (51) regelmäßig private Einblicke. Hierbei ist es mittlerweile kein großes Geheimnis mehr, dass es zwischen Kody und Meri seit einigen Jahren immer wieder kriselt – aber auch mit einer seiner anderen Ehefrauen läuft es offenbar nicht ganz rund: Auch zwischen Christine und Kody gab es in der Vergangenheit schon Eheprobleme...

"Wir hatten ein paar Jahre lang eine schwierige Beziehung", erklärte Christine jetzt offen und ehrlich in einem Trailer der neuen "Alle meine Frauen"-Folge, der unter anderem bei Us Weekly veröffentlicht wurde. Und auch Kody macht kein Geheimnis aus den Schwierigkeiten, die die beiden in der Vergangenheit miteinander hatten. "Polygamie ist eine Herausforderung, die sie nicht gerade genießt", meinte der 52-Jährige.

Aber ist Kody selbst etwa ebenfalls unzufrieden mit seinem Lebensmodell? Immerhin brachte auch er in der Preview einige Zweifel zum Ausdruck. "Ich bin ehrlich, an den Herausforderungen der Polygamie finde ich nicht gerade Gefallen", gab er einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt. Es bleibt also spannend, wie es mit der Liebesgeschichte von Kody, Meri, Christine, Robyn und Janelle in Zukunft weiter geht...

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Meri, Janelle, Christine und Robyn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de