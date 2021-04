Familie Ferragni beweist Style! Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (33) ist vor Kurzem wieder Mutter geworden. Nun hält nicht nur ihr dreijähriger Sohn Leone sie und ihren Ehemann Fedez (31) auf Trab – sondern auch ihre kleine Tochter Vittoria, wie sie bereits im Netz verdeutlicht hat. Ihr Familienglück präsentieren die vier nun erneut mit einem einfallsreichen Schnappschuss: Chiara und ihre Rasselbande posieren im lässigen Partnerlook!

Für die niedliche Momentaufnahme auf Instagram schmissen sich Chiara und ihre Liebsten in Schale. Alle trugen den gleichen weiß-blau-gestreiften Pulli mit einem roten Herzen auf der linken Brust sowie jeweils den Anfangsbuchstaben ihrer Namen. Sogar ihr Hund bekam ein personalisiertes Kleidungsstück. Fedez schrieb unter sein Posting: "Die Gang im Pulli", und spielte damit auf den coolen Partnerlook an. Die frischgebackenen Zweifach-Eltern könnten momentan wohl nicht glücklicher sein und genießen ganz offensichtlich die Zeit mit ihrem Nachwuchs in vollen Zügen.

Chiara hält ihre Follower stets mit immer neuen Beiträgen auf dem Laufenden. Nur kurz nach der Geburt postete sie bereits Bilder ihres Babys – direkt aus dem Kreißsaal. Auch intime Bilder vom Stillen sind auf ihrem Social-Media-Profil zu finden. Für die ehrlichen Einblicke in ihr Mama-Dasein wird die Beauty von ihren Fans gelobt.

Anzeige

Instagram / fedez Fedez und seine Tochter Vittoria, 2021

Anzeige

Instagram / fedez Chiara Ferragni und ihre Familie, 2021

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, ihr Mann Fedez und ihr Baby Vittoria im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de