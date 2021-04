Schon in der ersten Folge von Promis unter Palmen schockierte Prinz Marcus von Anhalt (54) die Teilnehmer und auch das Publikum mit stark homophoben Aussagen. Die Homosexualität seiner Mitstreiterin Katy Bähm (27) war dem Möchtegern-Royal ein Dorn im Auge. Er bezeichnete ihre sexuelle Orientierung unter anderem als "scheiße" und "eklig", was zu heftigen Auseinandersetzungen in der Villa führte. Nun bezog auch der Sender Stellung zu dem TV-Eklat!

Diese Äußerungen wollte der Sender nicht unkommentiert stehen lassen. Via Twitter meldete sich Sat.1 zu der umstrittenen Meinung des 54-Jährigen zu Wort. "Wir möchten klarstellen, dass wir die homophoben Aussagen von Prinz Marcus von Anhalt nicht teilen", heißt es in dem Statement. Weiter erklärte der Sender: "Für uns gilt: Alle Menschen sind gleich."

In einem weiteren Beitrag teilte Sat.1 die verteidigenden Aussagen von Willi Herren (45), der bei solch homophoben Äußerungen zur Gegenrede aufrief. "So was darf man nicht totschweigen!", forderte der Ballermannsänger in der Show. Er habe bei Homosexuellen in seinem Freundeskreis oft mitbekommen, wie es ist, diskriminiert und verachtet zu werden. "Deswegen ist es für mich ein absolutes No-Go!", geriet der Reality-TV-Teilnehmer in Rage.

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt im Juli 2020

Instagram / katybaehm Katy Bähm, DJane

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

