Ashley Cains (30) Familie schöpft etwas Hoffnung. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es der Tochter des ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmers überhaupt nicht gut geht. Das wenige Monate alte Baby leidet an einer seltenen und äußerst aggressiven Form von Leukämie und hat laut seinen Ärzten nur noch wenige Tage zu leben. Um Azaylia ihre letzten Tage so angenehm wie möglich zu machen, sollte sie eigentlich bei ihren Eltern zu Hause bleiben – wurde aufgrund von schwerem Nasenbluten aber wieder in die Klinik eingeliefert. Jetzt scheint es Azaylia etwas besser zu gehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal gab die Mutter der Kleinen jetzt ein Update zu ihrem aktuellen Zustand. "Azaylia hatte eine 30-minütige Transfusion, aber das hat die Blutung nicht stoppen können", schrieb Safiyya. Über Nacht sei der Mini-Patient an eine Überwachungsmaschine angeschlossen gewesen – am nächsten Morgen konnten sich seine Eltern über eine kleine Überraschung freuen. "Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich das große Privileg, zuzusehen, wie sie die Augen geöffnet und gespielt hat – das war ein kostbarer Moment", fügte Safiyya hinzu. Jetzt wartet die Familie auf ein Update der Ärzte.

Papa Ashley hatte sich vor wenigen Tagen mit emotionalen Worten an die kleine Kämpferin gewandt und auch betont, dass sie trotz ihrer Schmerzen ihre Lebensfreude nicht verloren habe. "Obwohl das die härteste und traurigste Zeit meines Lebens ist, hat sie einen Weg gefunden, es schöner zu machen", schrieb er zu einer Bilderreihe von seinem Nachwuchs.

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cains Tochter Azaylia

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cains Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

